Exclusief voor abonnees Fles ammoniak valt om: werknemers kunnen moeilijk ademen 16 augustus 2019

00u00 0

In een magazijn in de Veurnestraat in Nieuwpoort-Bad is woensdagnamiddag een fles ammoniak, een bijtend zuur, omgevallen. Er ontstond een plas van een vierkante meter groot. Enkele werknemers van de kantoren boven het magazijn hadden ademhalingsmoeilijkheden.

