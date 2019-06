Exclusief voor abonnees Fleetwood Mac zegende de wei al in Werchter Boutique 11 juni 2019

De wei van Werchter werd afgelopen zaterdag al ingezegend op Werchter Boutique. De dag begon winderig, koud en nat, maar dat hield 45.000 enthousiaste festivalgangers niet tegen. Onder hen ook een flink aantal bekende muziekliefhebbers, zoals Saartje Vandendriessche en ex-Ketnetwrapster An Jordens (foto). Die kwamen - net zoals heel wat aanwezigen - speciaal voor de hoofdact: Fleetwood Mac. De Brits-Amerikaanse band mocht als laatste, na Novastar, Arsenal, The Pretenders, Triggerfinger en Snow Patrol, het podium op met een set van tweeënhalf uur. Zangeressen Christine McVie (75) en Stevie Nicks (71) zongen niet helemaal zuiver, maar dat werd hen - met een carrière van 52 jaar - meer dan vergeven. Fleetwood Mac serveerde dan ook de ene hit na de andere. Het merendeel van de nummers kwam trouwens uit de plaat 'Rumours' uit 1977, die met 40 miljoen stuks één van de bestverkochte albums ooit is.

