Fleetwood Mac komt naar Werchter Boutique 07 november 2018

De legendarische band Fleetwood Mac wordt de headliner van Werchter Boutique. Op zaterdag 8 juni staat de rockgroep - goed voor meer dan 100 miljoen verkochte albums - op de wei van Werchter. Twee dagen later trekken Stevie Nicks en co. naar Pinkpop. Meer namen voor eendagsfestival Werchter Boutique zullen binnenkort bekendgemaakt worden. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.