Fleetwood Mac als poproman 07 december 2019

00u00 0

Weinig andere romans kregen de voorbije maanden zoveel aandacht in de Engelstalige media als de bestseller 'Daisy Jones & the Six' van tv- en filmscenariste Taylor Jenkins Reid. Niet alleen omdat actrice Reese Witherspoon bijna meteen met de tv-rechten ging lopen, maar ook omdat Reid zich liet inspireren door de beginjaren van een van de populairste rockbands aller tijden: Fleetwood Mac. De hype waard? Een beetje: Reid kan een aardig stukje schrijven en trekt je meteen mee achter de schermen van de muziekindustrie van de jaren 60 en 70. Jammer genoeg giet ze haar verhaal niet in romanvorm, maar in een aaneenschakeling van zogezegde interviews met bandleden en hun entourage. Origineel en gedurfd, maar - zodra het nieuwe eraf is - ook een tikje saai. Zeker omdat het haar maar zelden lukt Daisy & co psychologische diepgang mee te geven. Vooral uitkijken naar die tv-versie dus!

