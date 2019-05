Exclusief voor abonnees Flauwe supermarkttomaat krijgt misschien weer smaak 25 mei 2019

Wasserbombe wordt ze in het Duits smalend genoemd: de flauwe tomaat die je in de supermarkt koopt. Een internationaal onderzoeksteam zocht uit waarom zij zo waterig smaakt. De wetenschappers brachten van 725 variëteiten het genenrepertoire in kaart. Al vlug sprong het gen TomLoxC in het oog, dat bijdraagt tot een smakelijk aroma.

