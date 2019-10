Exclusief voor abonnees Flauwe grapjas verplaatst rollator 75-jarige 02 oktober 2019

00u00 0

In de Zeelaan in De Panne heeft iemand maandagavond de rollator van een 75-jarige vrouw meegenomen. Ze had de rollator even buiten aan een handelszaak laten staan toen ze inkopen deed. Toen ze buiten kwam en haar rollator verdwenen bleek, maakte ze melding bij de politie. Een patrouille vond de rollator wat verderop terug. Wie de rollator stal, is niet bekend. (BBO)