Exclusief voor abonnees Flauw: raadslid stemt op 'Tante Rosa' en 'Kabouter Plop' 27 maart 2019

00u00 0

Een raadslid heeft zich van zijn of haar flauwste kant laten zien. Tijdens een geheime stemming over wie de gemeente moet vertegenwoordigen in de raad van een sociale huisvestingsmaatschappij, bracht iemand een stem uit op 'Tante Rosa' en 'Kabouter Plop'.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen