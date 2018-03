Flats met zicht op zee... 30 km verder TE KOOP 27 maart 2018

In het West-Vlaamse Ichtegem is ongetwijfeld veel te zien, maar de zee: daarvan is geen sprake in een gemeente die op 30 kilometer van de kust ligt. Toch worden er sinds kort flats aangeboden 'met zicht op zee'. "Wat een blunder", reageren inwoners op sociale media. Maar 'IR Vastgoed', de firma die op de bewuste reclamepanelen staat, blijkt helemaal niet te bestaan. De foto is er bovendien één van een project in Hasselt - waar ze al helemaal geen zeezicht hebben. Hoewel op het aangegeven adres wel degelijk flats op de planning staan, lijkt het dus om een stunt te gaan. Vermoed wordt dat toneelvereniging Ichtegemse Revue (IR) reclame wil maken voor haar nieuwe show door deze teaser. "Dat zullen we helemaal uitzoeken. We hopen snel de waarheid aan te bieden", klinkt het daar mysterieus. (JHM/BCL)

