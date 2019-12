Exclusief voor abonnees Flatgebouw in Anderlecht onder vuur genomen 24 december 2019

00u00 0

Een flatgebouw van een huisvestingsmaatschappij in Anderlecht is afgelopen weekend onder vuur genomen. Ruiten sneuvelden en de gevel zit vol gaten. Er werden in totaal zowat twintig hulzen aangetroffen. Bewoners hoorden zondagavond rond 21 uur een reeks knallen, maar niemand zag de schietpartij gebeuren. "Ik dacht in eerste instantie dat het voetzoekers waren", vertelt conciërge Stephane. "Het zou niet de eerste keer zijn dat jongeren hier met zo'n bommetjes gooien. Maar toen ik maandagochtend de deur van mijn kantoor opende, zag ik een zevental kleine kogelhulzen liggen. Ik werk nu al zes jaar voor huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, waarvan één jaar in dit gebouw, en het is toch de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Maar ik leef hierdoor niet in angst, nee - normaal is het hier rustig wonen. De jongeren uit de buurt zorgen mee voor de orde." Het parket is een onderzoek gestart. Voorlopig zijn er nog geen verdachten aangehouden. Bij het incident vielen geen gewonden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis