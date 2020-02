Exclusief voor abonnees Flatbewoner valt elektricien aan: slachtoffer (64) zwaargewond 29 februari 2020

00u00 0

In de Guido Gezellestraat is vrijdag rond 11.20 uur een zwaar incident gebeurd. Een elektricien die werken aan het uitvoeren was in de kelder van het appartementsgebouw, werd er in mekaar geslagen door een bewoner van het gebouw. Het slachtoffer, een 64-jarige man uit Hasselt, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte heeft zich daarna verschanst in zijn appartement op de eerste verdieping van het gebouw. Hij stelde zich erg agressief op tegenover de politiediensten. Het bijzonder bijstandsteam van de politie LRH en omliggende politiezones kwam ter plaatse. Rond 13 uur kon het team de verdachte overmeesteren. Hij werd overgebracht naar het politiekantoor. Het labo en de wetsgeneesheer kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. (MMM)

Aanbieding loopt nog 05 dagen 18 uren 34 minuten 56 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode