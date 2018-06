Flat kost € 262.441 en € 320.429 op de dijk 09 juni 2018

Wie vorig jaar een appartement aan de Belgische kust kocht, betaalde toen gemiddeld 262.441 euro. Dat is een prijsstijging met 3,2 % in vergelijking met een jaar eerder. Vastgoed aan zee is daardoor 4,7 % duurder dan in de rest van West-Vlaanderen en liefst 19,2 % in vergelijking met Vlaanderen. Ruim 36 % van het vastgoed dat in West-Vlaanderen van eigenaar verandert, bevindt zich aan de kust. Het aantal transacties steeg er in de periode 2014-2017 ook met meer dan 30 %.

