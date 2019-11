Exclusief voor abonnees Flandrienne van het Jaar Sofie De Vuyst test positief op steroïden 27 november 2019

Wielrenster Sofie De Vuyst (32) heeft op 18 september een positieve dopingtest afgelegd. Dat gebeurde bij een controle buiten competitie. In haar urine werden niet-lichaamseigen steroïden aangetroffen. "Tot mijn grote verbijstering", zegt de renster van het Nederlandse Parkhotel-Valkenburg. De Vuyst nam in het verleden steeds radicale antidopingstandpunten in en zegt onschuldig te zijn, maar weet niet waar te beginnen om dat te bewijzen. "Ik ben er helemaal kapot van, de ergst mogelijke nachtmerrie is me overkomen." De Vuyst is een vaste waarde in de nationale selecties en won dit jaar de Brabantse Pijl. Ze reed een heel regelmatig seizoen en verdiende zo een transfer naar Mitchelton-Scott. Begin deze maand werd ze verkozen tot Flandrienne van het Jaar, een trofee waarbij het peloton zelf de winnares aanduidt. De Vuyst vormt al jaren een koppel met Bart De Clercq, ex-renner van Lotto-Soudal. (BA)

