Flamingo Bar van Tanja Dexters definitief dicht

De Flamingo Bar in Antwerpen, het café waar Tanja Dexters haar naam aan verbond, is vorige maand in stilte stopgezet. Er zou zelfs een afscheidsfeestje gehouden zijn. De reden is niet duidelijk, maar er zou geen faillissement mee gemoeid zijn. De bar opende vorig jaar met veel tromgeroffel én controverse. Maar al snel werden de deuren weer gesloten omdat de zaak niet over een drankvergunning beschikte. Er rezen ook vragen over de zakenpartner met wie Dexters in zee was gegaan. In april trok ze zich uit de Flamingo Bar terug, en nu is het café helemaal dicht, bevestigt de stad Antwerpen.

