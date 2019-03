Flames pakken brons in Cyprus 07 maart 2019

VROUWENVOETBAL

De Red Flames veroverden een bronzen medaille op de Cyprus Cup. In de kleine finale trokken onze nationale voetbalvrouwen tegen Oostenrijk het laken naar zich toe na strafschoppen (3-2). Na 90 minuten stond het nog 0-0, waarna doelvrouw Nicky Evrard met twee gestopte penalty's een heldenrol vervulde. Straf: de Flames slikten in vier wedstrijden geen enkele tegengoal. "Deze derde plek is meer dan verdiend", blikt bondscoach Ives Serneels tevreden terug. "De organisatie stond er, maar we toonden ook dat we dominant kunnen spelen. Zelf onze wil opleggen, is een item waar ik de afgelopen maanden steeds meer de nadruk op leg. Bovendien verrasten enkele jonge meisjes mij met de progressie die ze op korte tijd boekten. Met het oog op de EK-kwalificatiematchen geeft dat een zeer fijn gevoel." Nog dit: Noord-Korea versloeg Italië in de finale. (GVS)

