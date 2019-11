Exclusief voor abonnees Flames blijven foutloos 09 november 2019

00u00 0

Na de 6-1 in Leuven kenden de Red Flames ook in Zapresic weinig moeite met Kroatië. De dames van Ives Serneels zetten de 100ste interland van hun bondscoach extra in de verf door naar een vlotte 1-4-zege door te stomen en zich zo aan de leiding te hijsen in groep H.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu