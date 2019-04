Exclusief voor abonnees Flames afgetroefd door VS 09 april 2019

Nog enkele maten te klein. De Red Flames slikten in het prestigeduel tegen wereldkampioen Verenigde Staten een 6-0-nederlaag. Aan de rust lagen er al vier goals in het mandje, vijf van de zes tegentreffers kwamen er na een kopduel. "We ondergingen de wet van de sterkste", sprak bondscoach Ives Serneels. "We kenden de troeven van de VS op fysiek vlak en hadden ons daarop voorbereid. Toch werden we vijfmaal geklopt in de lucht, dus we steken de hand in eigen boezem." Al was het toch ook wat genieten voor de Flames. In het Banc of California Stadium zaten 21.000 fans. "Misschien waren de meisjes in het begin wat onder de indruk, in de tweede helft durfden we wél initiatief te tonen." (GVS)