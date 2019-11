Exclusief voor abonnees Flamboyante Georges-Louis Bouchez is nieuwe MR-voorzitter 30 november 2019

Zoals verwacht is de 33-jarige Georges-Louis Bouchez verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Franstalige liberalen. Hij haalde 62% van de stemmen. Zijn tegenstander, minister van Landbouw Denis Ducarme, haalde 38%. Bouchez kreeg ook al in de eerste stemronde 44,6% van de stemmen achter zich, net geen meerderheid. Bouchez is een flamboyante politicus - met een grote tatoeage op zijn arm - die op 19 jaar ooit na een debat op Louis Michel afstapte, en vader Michel zag meteen politiek talent. In 2006 werd Bouchez al verkozen in de gemeenteraad van Bergen. In 2012 werd hij schepen van Financiën, wat hij bleef tot 2016, toen de MR door burgemeester Elio Di Rupo (PS) uit het gemeentebestuur werd gezet. Bouchez moet straks met Sophie Wilmès onderhandelen over een federale regering. Zijn voorkeur gaat uit naar paars-geel, met N-VA dus. Maar hij past voor confederalisme. Dan wordt het paars-groen.

