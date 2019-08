Exclusief voor abonnees Flamboyante CEO Ryanair schuift nog postje omhoog 31 augustus 2019

00u00 1

Michael O'Leary, de Ierse topman van de vliegmaatschappij Ryanair, verlaat zijn stoel. Hij gaat de moedergroep leiden boven Ryanair en andere lowcostnamen zoals het Poolse Buzz, het Oostenrijkse Lauda en Malta Air. O'Leary is de architect van het bedrijfsmodel dat van Ryanair een doorslaand succes maakte bij Europese reizigers. Daarnaast werkte hij zich zelf ook regelmatig in de kijker met cassante uitspraken in de media. Zijn opvolger bij Ryanair wordt huidig hr-baas Eddie Wilson, een vertrouweling van de voormalige CEO. Ryanair had het recent zeer moeilijk met vliegend personeel, dat betere arbeidsvoorwaarden probeerde af te dwingen. Die sociale onrust piekte vorige zomer in België, maar duurt nu elders nog altijd voort.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis