Fitte vrouwen hebben 90% minder kans op dementie 16 maart 2018

Hele fitte vrouwen hebben 90 procent minder kans om dement te worden. Krijgen ze de ziekte toch, dan gebeurt dat later dan bij vrouwen met een slechte conditie. Dat blijkt uit een Zweedse studie. De dames werden gevolgd van middelbare leeftijd tot ze 90 waren. De vrouwen met een uitstekende conditie kregen geen dementie, of pas tegen hun negentigste. Minder gezonde leeftijdsgenoten ontwikkelden de ziekte al rond hun tachtigste. Het gaat om een kleinschalige studie bij 200 vrouwen, maar de resultaten liggen wel in het verlengde van wat eerdere onderzoeken hebben aangetoond: namelijk dat mensen die vaak sporten of fysiek in de weer zijn een kleiner risico lopen om dementie te krijgen. Vermoed wordt dat het met de doorbloeding te maken heeft, maar dat wordt nog volop onderzocht.

