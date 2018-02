Fitte Vermaelen mee naar Chelsea 19 februari 2018

00u00 0

Stap per stap. Tegen Eibar (0-2-winst) zat Thomas Vermaelen niet in de selectie van Barcelona, maar de Rode Duivel, hersteld na een hamstringblessure, reist wel mee naar Londen. Daar neemt Barça het morgenavond op in de Champions League tegen Chelsea. Vermaelen bezeerde zich vier weken geleden en kreeg de voorbije dagen groen licht om voluit te gaan. Die andere Rode Duivel in Spaanse loondienst, Yannick Carrasco, kwam evenmin in actie. Hij bleef op de bank tijdens de 2-0-zege van Atlético Madrid tegen Bilbao. Real Madrid tot slot klopte Real Betis: 3-5. (PJC)