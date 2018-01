Fitte De Bruyne heeft meteen voet in 2 goals 00u00 0

De beelden akeliger dan de impact. Zo'n 54 uur na de roekeloze tackle van Puncheon stond Kevin De Bruyne gewoon aan de aftrap bij Man City. Een beslissing die hij zelf in samenspraak met de medische staf nam. Buiten wat oppervlakkige blutsen hield hij niets over aan de aanslag. " Kevin testte deze middag op het veld", aldus Pep Guardiola. "Hij had nog wat pijn, maar wilde spelen. En als hij wil spelen, dan laat ik hem spelen. Zijn wil is een voorbeeld. Dan moeten we volgen." De Bruynes radar was niet altijd even juist afgesteld, maar dat hoefde niet om toch beslissend te zijn tegen Watford (3-1 winst). Hij had een voet in twee van de drie goals. Sterling opende de score na 38 seconden. Christian Kabasele gleed voor het kwartier een harde voorzet van De Bruyne, naar het beeld van zijn match, ongelukkig in eigen doel (2-0). De Bruyne trof met een afgeweken vrijschop de lat. Ondanks wat slordigheden bleef hij Watford hoofdzakelijk met zijn voorzetten vanop rechts verontrusten. Gomes loste de tiende cross, Agüero twijfelde niet (3-0). Voor De Bruynes staande ovatie tien minuten voor tijd knalde hij nog twee keer in het zijnet. In tegenstelling tot De Bruyne hield dader Puncheon wel een zware blessure over aan zijn challenge: hij staat zes maanden aan de kant. (KTH)

