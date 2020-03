Exclusief voor abonnees Fitnessergernis Comme il faut 21 maart 2020

Ik erger me in de fitness dood aan mensen die een set oefeningen doen en gewoon op het apparaat blijven zitten tot ze toe zijn aan de volgende ronde. Ik sta dan te wachten terwijl zij een praatje maken met hun buurman. Ik durf er niets van te zeggen, maar het ergert me wel. Mag ik hen erop aanspreken?

