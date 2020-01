Fitnesscoach of kinderbegeleider? Geen opleiding meer nodig Fleur Mees

25 januari 2020

Wie fitnesscoach, gids of kinderbegeleider wil worden, heeft daar binnenkort geen opleiding of diploma meer voor nodig. Talent en de juiste competenties zijn genoeg. Een poging van de Vlaamse regering om knelpuntvacatures sneller in te vullen.

Een eerdere job, vrijwilligerswerk, een hobby of zelfstudie: waar je je vaardigheden ook geleerd hebt, ze kunnen je binnenkort een certificaat opleveren én van pas komen bij het solliciteren. Een jarenlange opleiding wordt dan overbodig. "Ervaringen worden zo beter naar waarde geschat", klinkt het bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Kan vijf jaar leider bij de jeugdbeweging een vrijgeleide zijn voor een job als kinderbegeleider? "Nee, we geven niets gratis weg", zegt Weyts. "De lat moet even hoog liggen als bij de diploma's." In heel Vlaanderen komen er dan ook testcentra, waar mensen hun competenties kunnen laten onderzoeken. "Een subjectieve competentie wordt nu objectief. Als je jarenlang vrijwilliger was, werd dat niet beloond of erkend. Nu kan dat wel", aldus Weyts. Het hoofddoel is dan ook mensen gemakkelijker aan het werk te krijgen en knelpuntvacatures in te vullen.

Toehappen

Bij Kind & Gezin zijn ze enthousiast over de maatregel. "Alleen als je een heel traject hebt doorlopen en alle competenties kan voorleggen, kan je aan de slag als kinderbegeleider. En het opent perspectieven: mensen die al jaren actief zijn in de sector, kunnen eindelijk hun competenties laten formaliseren." Maar niet iedereen is even positief. Fitnessuitbater Patrick Debaere vertelde in VTM Nieuws dat de kans klein is dat hij iemand aanneemt zonder diploma of opleiding. "Het is niet omdat je vaak fitnest, dat je een goede trainer bent."

Professor Arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) stelt zich een aantal vragen. "Het principe kan alleen toegejuicht worden. Het brengt kansarme groepen, zoals inactieven, dichter bij de arbeidsmarkt. Maar zal de werkgever zomaar toehappen? Zal een papiertje voldoende bewijs zijn voor een competentie? Diploma's, opleiding en de perceptie rond groepen zullen wellicht doorslaggevend blijven in de keuze van de werkgever."

De lijst van jobs vindt Baert ook "merkwaardig": er staan maar weinig knelpuntberoepen op, behalve uitbener en onderhoudsmecanicien. "En het probleem daar is dat gewoon te weinig mensen uitbener wíllen zijn. Een certificaat krijgen voor een competentie gaat daar niets aan veranderen."

Deze beroepen komen in aanmerking

1. Heftruckchauffeur

2. Reachtruckchauffeur

3. Uitbener-uitsnijder

4. Kinderbegeleider baby's en peuters

5. Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

6. Medewerker groen- en tuinaanleg

7. Medewerker groen- en tuinbeheer

8. Onderhoudsmecanicien personenwagen en lichte bedrijfsvoertuigen

9. Fitnessbegeleider

10. Gids