Fitnessapp Strava verklapt nog steeds gevoelige info over militairen 29 december 2018

00u00 0

Door het gebruik van de populaire fitnessapp Strava ligt gevoelige info over Belgische militairen en militaire installaties nog altijd voor het rapen. Dat stelt 'VTM Nieuws' vast. Defensie verbiedt al langer het gebruik van de app in gevoelige gebieden. Maar nu nog zijn via de app looproutes van militairen op buitenlandse missie makkelijk te bekijken. "Sterker nog: je kan zelfs zien wie de routes gelopen heeft", vertelt 'VTM Nieuws'-journaliste Hannelore Simoens. "We vinden zelfs (voor)namen, en thuisadressen van militairen. In combinatie met hun profiel op Facebook of Instagram komen we nog meer te weten over familie, vrienden, enzovoort." Voorlopig zijn er nog geen incidenten door de app gemeld, reageert Defensie.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN