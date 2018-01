Fissette: "Elise zal doorstomen naar top 20" 20 januari 2018

00u00 0

Na Kim Clijsters, Sabine Lisicki, Simona Halep en Victoria Azarenka kreeg Truienaar Wim Fissette vorige winter het aanbod om met Angie Kerber (WTA 22) te werken. Vandaag staat zijn pupil tegenover Maria Sharapova (WTA 47) in een fel gehypte derde ronde, maar het was Elise Mertens die tot nu toe het meeste indruk maakte. "Wat een agressief tennis!", zei Fissette. "Ik heb Elise vorig jaar zien spelen en dat was heel degelijk. Maar in haar eerste game tegen Angie dit jaar (op de Hopman Cup, red.) was ik al meteen enorm onder de indruk van haar agressief tennis. Ik vond haar op alle vlakken goed. Ze serveert sterk, van de baseline is ze heel stevig maar kan ze ook aanvallen, proper netspel en een goede mentaliteit. Heel veel argumenten om te concluderen dat dat meisje rustig gaat doorstomen naar de top 20 van de wereld."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN