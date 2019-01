Fiscus zweert papier af 30 januari 2019

De baas van de belastingdiensten wil dat zijn organisatie tegen 2025 volledig digitaal en papierloos functioneert. Dat zegt topman Hans D'Hondt in 'De Tijd' en 'L'Echo'. De uitdaging is groot, want de fiscus verstuurde vorig jaar nog ruim 21 miljoen brieven. En bijna 600.000 Belgen zien het niet zitten om hun belastingaangifte elektronisch in te dienen en houden nog vast aan de 'bruine enveloppe'. Het grootste deel van de vooraf ingevulde aangiften (3 miljoen in totaal) wordt nog op papier verstuurd. Er waren vorig jaar slechts 1,36 miljoen Belgen die zelfstandig Tax-on-web gebruiken. De andere elektronische aangiften worden gedaan door boekhouders en ambtenaren.