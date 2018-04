Fiscus wil deal sluiten met De Gucht 23 april 2018

De Bijzondere Belastinginspectie heeft oud-Eurocommissaris Karel De Gucht voorgesteld om te onderhandelen over een dading. Eind 2011 raakte bekend dat de BBI een dossier had geopend tegen De Gucht (Open Vld), omdat hij in 2005 geen belastingen betaald had op een storting van 1 miljoen euro - een gevolg van zijn eerdere job als zakenadvocaat. Ten onrechte, volgens de BBI. De zaak is opnieuw uitgesteld tot april volgend jaar, maar de fiscus wil dus met De Gucht aan tafel gaan zitten om een dading te sluiten, een soort compromis waarbij beide partijen wat water bij de wijn doen. De advocaat van de politicus, Bruno Cardoen, zegt dat hij elk voorstel zal bekijken, maar benadrukt dat dit zeker niet zíjn initiatief is. "We hebben genoeg sterke argumenten om de stelling van de BBI onderuit te halen en denken dat we deze zaak zullen winnen."

