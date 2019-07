Exclusief voor abonnees Fiscus verschuift belastingdeadline naar 15 juli 10 juli 2019

De deadline voor de belastingaangifte via Tax-on-web wordt uitgesteld naar maandag 15 juli. Dat heeft de FOD Financiën bevestigd. Normaal kon je nog tot en met morgen, 11 juli, je aangifte via Tax-on-web indienen en verbeteren. Nu is er dus wat extra tijd. "Er waren problemen met het inloggen op de website. Daarom hebben we beslist om het zekere voor het onzekere te nemen en de deadline uit te stellen", zegt Francis Adyns, woordvoerder van FOD Financiën. In 2018 vulden 1,56 miljoen Belgen hun aangifte elektronisch in.

