Exclusief voor abonnees Fiscus verkoopt McLaren voor een prikje: 87.000 euro 19 februari 2020

00u00 0

Sportwagenliefhebbers konden gisterochtend een koopje doen bij een openbare verkoop van de FOD Financiën. Er werden in totaal 64 wagens van de hand gedaan, maar het paradepaardje was een McLaren MP4-12C. De oranje sportwagen met een topsnelheid van 335 kilometer per uur werd in beslag genomen bij een strafzaak. Een bieder had er 87.600 euro voor over. Een prikje, als je weet dat de nieuwprijs van de wagen boven de 260.000 euro ligt. De openbare verkoop bracht in totaal 274.080 euro op. (JCV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis