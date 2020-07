Exclusief voor abonnees Fiscus verdient recordbedrag met verkoop bezit van criminelen 06 juli 2020

De Belgische overheid heeft vorig jaar 387 miljoen euro verdiend met de openbare verkoop van in beslag genomen eigendommen van criminelen en afgeschreven materiaal dat de overheden zelf niet meer gebruiken. Dat is een recordbedrag, en bijna drie keer zoveel als het jaar ervoor. De absolute topper onder de aangeboden 'items' was springpaard Barry, een Duitse warmbloedhengst waarop strafrechtelijk beslag was gelegd. Daarnaast werden ook heel wat luxewagens verkocht, zoals een gele Ferrari Spider. Ook gingen er afgeschreven vuilniswagens, sneeuwruimers of bestelwagens van lokale overheden onder de hamer. Hoeveel elke verkoop opleverde, wordt niet bekendgemaakt. Uitzondering is het Kasteel van Rivieren in Gelrode, dat ooit met zwart geld was gekocht. Daarvan liet de nieuwe eigenaar weten dat hij er 1 miljoen euro voor betaalde.

