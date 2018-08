Fiscus stuurt eerste aanslagbiljetten de deur uit 23 augustus 2018

De federale overheidsdienst Financiën is begonnen met het versturen van de eerste belastingberekeningen. Tegen eind augustus zullen er 509.550 verzonden zijn, meldt de FOD. In totaal zullen deze maand 246.383 mensen het nieuws krijgen dat ze geld terugtrekken - samen voor 119,9 miljoen euro. 174.515 mensen zullen vernemen dat ze moeten bijbetalen, voor in totaal 84,7 miljoen.

Wie z'n aanslagbiljet nu al ontvangt, moet ten laatste in oktober betalen. Wie geld terugkrijgt, moet eveneens twee maanden wachten voor het bedrag op zijn zichtrekening staat. In totaal worden 6,9 miljoen aanslagbiljetten verstuurd. Dat gebeurt ten laatste in juni 2019.