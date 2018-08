Fiscus sluit achterpoortje voor Hummer-chauffeurs 10 augustus 2018

00u00 0

De Vlaamse Belastingdienst sluit een achterpoortje dat sommige eigenaars van een Hummer gebruikten om geen verkeerstaks te betalen. Aangezien de mastodont een 'maximaal toegelaten totaalgewicht' van meer dan 3,5 ton heeft, wordt hij als vrachtwagen beschouwd. Sinds de invoering van de kilometerheffing, in april 2016, worden de eigenaars belast per gereden kilometer. Van de 102 Hummer-eigenaars in Vlaanderen hebben er echter 24 verklaard dat ze hun voertuig nooit als vrachtwagen gebruiken. Gevolg is dat ze niet over een rijbewijs C hoeven te beschikken, maar óók dat ze ontsnappen aan de kilometerheffing. Dan krijgen ze toch gewoon een aanslagbiljet voor de verkeersbelasting in de bus, zou je denken - maar dat gebeurde niet. Tot nu, dus. Vanaf 1 oktober komen er ook gerichte controles op misbruik.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN