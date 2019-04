Exclusief voor abonnees Fiscus sleept Karel De Gucht voor rechter om 40.000 euro 06 april 2019

Karel De Gucht ligt opnieuw in de clinch met de fiscus. Hij en zijn vrouw Mireille Schreurs brachten volgens de Bijzondere Belastingsinspectie ten onrechte het verlies van hun Toscaanse wijngaard in als aftrekbaar op hun personenbelasting in 2010. In februari gaf de rechter het koppel nog gelijk en werd een bijkomende belastingaanslag van bijna 1 miljoen euro vernietigd. Deze keer gaat de fiscus achter een kleiner bedrag aan: 40.981 euro. Dat is het verlies dat de wijngaard in 2009 draaide. Bij de aangifte van de personenbelastingen in 2010 gaven de voormalig Europees Commissaris voor Handel en zijn vrouw dat bedrag in als aftrekbaar, maar volgens de BBI is dat niet wettig. "Het is voor dat jaar niet bewezen dat de wijnbouw voor hen meer was dan een hobby", argumenteert de advocaat van de fiscus. Als de wijnbouw wel een zuiver economische activiteit was, zoals De Gucht en Schreurs zeggen, dan was de aangifte wel wettig. Op 3 mei spreekt de rechter een oordeel uit. (WSG)

