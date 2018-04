Fiscus richt vizier op bedrijfsleiders 28 april 2018

De fiscus gaat dit jaar bedrijfsleiders strenger controleren. De beroepsonkosten die ze inbrengen, zullen extra onder de loep worden genomen. De fiscus kondigt jaarlijks op zijn website aan naar welke groepen meer aandacht gaat. "De bedoeling is het gedrag van mensen en bedrijven aan te passen", legt Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën, uit. Zo hoopt de fiscus dat de geviseerde groepen hun belastingaangifte correct zullen invullen. Dit jaar focust de fiscus dus op bedrijfsleiders die hun werkelijke beroepskosten bewijzen, omdat de belastingdienst vastgesteld heeft dat daar vaak misbruiken zijn. Sommige bedrijfsleiders jagen hun beroepskosten artificieel de hoogte in om hun belastingfactuur te drukken. Net als loontrekkenden kunnen ze kiezen tussen het bewijzen van hun werkelijke beroepskosten of een forfaitaire kostenaftrek. Alleen wie zijn werkelijke beroepskosten inbrengt, loopt extra in de kijker.

HLN