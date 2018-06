Fiscus profiteert mee... maar dan wel de Russische 14 juni 2018

00u00 0

445.000 euro. Zoveel strijkt elke Rode Duivel op als België straks wereldkampioen wordt. Bruto, welteverstaan. De fiscus heeft er dus ook nog wat aan - zij het niet de Belgische. "Elk land bepaalt zelf welke inkomsten aan belasting onderworpen zijn. Omdat de voetbalprestaties op Russisch grondgebied gebeuren, is het dát land dat de belastingen int", zegt Ben Nagar van Turelinckx Fiscale Advocaten. "Om het risico op dubbele belasting tegen te gaan, sluiten staten verdragen die bepalen welk land bevoegd is om de inkomsten te taxeren. In dit geval dus Rusland." Goed nieuws voor de Duivels, want waar de eigen fiscus minstens 50% van de winstpremie zou opeisen, is de Russische tevreden met 30%. Elke spelers zou dan netto 311.500 euro overhouden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN