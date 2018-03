Fiscus opent jacht op Belgische bitcoinbeleggers 03 maart 2018

De fiscus richt zijn pijlen op Belgen die in cryptomunten beleggen. Momenteel zijn er drie dossiers in behandeling. Een vierde dossier is intussen zonder gevolg afgesloten. Wie speculeert met cryptomunten moet op de winsten een belasting van 33 procent betalen, die hij moet aangeven onder 'diverse inkomsten' op zijn belastingbrief. Die regel werd eind vorig jaar ingevoerd. Maar het is moeilijk voor de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) om dat af te dwingen, omdat handelaars in cryptomunten handelen via ondoorzichtige buitenlandse handelsplatformen.

