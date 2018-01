Fiscus onderzoekt nep-Monegasken 24 januari 2018

00u00 0

De belastinginspectie onderzoekt 130 Belgische bedrijfsleiders en bestuurders die in Monaco wonen. Het is nog maar de vraag of ze écht een domicilie hebben in de dwergstaat of het adres gebruiken om de belasting te ontduiken. De financiële krant 'De Tijd' onthulde dat sommige Belgische 'Monegasken' vrij snel door de mand vallen. Drie zakenlui geven 'avenue des Spelugues, nummer 12' op als hun thuisadres. In werkelijkheid staat op dat adres een viersterrenhotel met meer dan 600 kamers die een slordige 600 euro per nacht kosten. Het Fairmont Monte Carlo-hotel verhuurt echter ook kamers op jaarbasis. Voor 96.600 euro garandeert de verhuurder recht op een officiële verblijfsvergunning van Monaco. Verder gaf een bestuurder in de financiële sector op sociale media prijs dat hij gewoon in zijn West-Vlaamse geboortestad woont. Een andere ondernemer deed op sociale media alsof hij in Monaco woonde, maar zijn kinderen gingen gewoon naar een Belgische school en zaten in ons land bij de voetbalclub.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN