Fiscus moet De Gucht miljoen teruggeven

Karel De Gucht en zijn echtgenote hebben gisteren voor de Gentse rechtbank gelijk gekregen in een zaak over belastingfraude die al jarenlang aansleept. De Gucht mag zo'n miljoen euro terugvorderen - al is de politicus nog niet klaar met de fiscus. Het onderzoek kwam er omdat de Toscaanse miljoenenvilla van het gezin argwaan wekte. Er werd vermoed dat De Gucht en zijn vrouw meer inkomsten hadden dan ze aangaven. De fiscus concludeerde dat de liberaal bij een aandelentransactie zo'n miljoen euro aan belastingen ontlopen had. Maar de Gentse rechter vernietigde gisteren de bewuste belastingaanslag van een miljoen euro. De reden? De fiscus ging zijn boekje te buiten door ten onrechte inzage te proberen krijgen in de rekeningen van de vennootschap waarin de villa van De Gucht steekt. Een nietige onderzoeksdaad, waardoor ook de rest van de zaak nietig is. Over de grond van de zaak oordeelde de rechter dus niet. De kous lijkt dan ook niet af voor de politicus. De inspectie kan in beroep gaan en er loopt nog een zaak. (OSG)

