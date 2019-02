Fiscus int €18,4 miljoen aan boetes via loonbrief 28 februari 2019

00u00 0

Wie een boete niet betaalt, loopt het risico dat de fiscus dat geld (of een deel ervan) opeist via de werkgever. Vorig jaar gebeurde dat bij 58.799 mensen, goed voor 18,4 miljoen euro. "Gemiddeld gaat het om 314 euro per dossier", stelt de FOD Financiën. "Het is niet dat er plots meer mensen een geldboete krijgen, wij innen gewoon sneller en efficiënter." Het gaat meestal om verkeersboetes die ondanks vele aanmaningen niet betaald werden. De werkgever is verplicht om mee te werken.