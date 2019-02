Fiscus int 16,9 miljoen euro van erfenissen die niemand wil 25 februari 2019

00u00 0

De FOD Financiën heeft vorig jaar 16,9 miljoen euro opgestreken van nalatenschappen die niet werden opgeëist of door de erfgenamen werden verworpen. In 2017 was dat nog 30 miljoen euro. Financiën neemt het beheer van een nalatenschap over als de erfgenamen bedanken of niet opdagen. Voorwaarde is wel dat de erfenis minstens 12.500 euro bedraagt. Vorig jaar was dat het geval bij 56 erfenissen (tegenover 223 in 2017). Op dat bedrag betaalde Financiën 5,3 miljoen euro successierechten aan de gewesten. Omdat er nog procedures lopen, kan het totaalbedrag nog stijgen.