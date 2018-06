Fiscus geeft 1,31 miljard euro terug 05 juni 2018

Goed nieuws voor 2,7 miljoen Belgen: uit cijfers over het aanslagjaar 2017 die 'De Standaard' in handen kreeg, blijkt dat zij geld terugkrijgen van de fiscus. Gemiddeld krijgt een belastingplichtige 1.398 euro op z'n rekening. Dat is goed voor 1,31 miljard euro aan terugbetalingen in totaal, ofwel 188 euro per Belg. Pechvogels zijn de 1,85 miljoen Belgen die moeten bijbetalen. Zij moeten gemiddeld 2.083 euro ophoesten. Voor 1,4 miljoen belastingplichtigen is de aangifte een nuloperatie.