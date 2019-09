Exclusief voor abonnees Fiscus eist half miljard van bedrijf achter Quick.Step-vloeren 13 september 2019

De fiscus eist via de rechtbank een half miljard euro aan aanslagen en boetes van vloerbekledingsgroep Unilin voor een 'fiscale schijnconstructie'. Volgens de belastingen zette het West-Vlaamse bedrijf achter de Quick.Step-vloeren een constructie op via Ierland en Luxemburg omtrent de winsten op het Uniclic-systeem. Met dat kliksysteem kunnen laminaatvloeren worden geplaatst zonder lijm te gebruiken. Topman Bernard Thiers is naar eigen zeggen erg gerust in een goede afloop van de zaak. Zijn bedrijf won al twee gelijkaardige zaken tegen de fiscus in de rechtbank van eerste aanleg.