Fiscale voordelen afbouwen: Clubs krijgen (even) respijt 15 november 2018

In de commissie Financiën is gisteren verder gedebatteerd over de wetsvoorstellen om de fiscale voordelen van profclubs af te bouwen. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en haar collega van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) waarschuwden er vooral voor dat wijzigingen aan die voordelen mogelijk ook negatief kunnen uitdraaien voor clubs in lagere afdelingen en andere sportclubs. "We moeten opletten voor steekvlampolitiek", zei Van Overtveldt. Meer dan waarschijnlijk zal die niet tornen aan de regeling rond de verminderde bedrijfsvoorheffing voor de clubs. Minister De Block moet zich buigen over het forse RSZ-voordeel dat voetballers en clubs genieten. Zij vindt dat er nu eerst een duidelijk signaal moet komen van de sector. "Business as usual is geen optie", aldus De Block. Nadien wil ze "sector per sector" kijken of de RSZ-voordelen afgebouwd moeten worden.

