Fiscale amnestie slaat gat in begroting 27 april 2018

75 miljoen euro moet de fiscale amnestie opbrengen om de Vlaamse hervorming van de erfbelasting recht te trekken, maar dat doel ligt nog heel veraf. Vorig jaar bracht de maatregel slechts 22,6 miljoen euro op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein (Open Vld). Dit jaar staat de teller van de fiscale amnestie na twee maanden op 2,6 miljoen euro, schrijft 'De Tijd'. "Op basis van deze resultaten is het niet realistisch voor 2019 en 2020 op 75 miljoen euro te rekenen", hekelt Vlaams sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. "Dit is knoeiwerk." Tommelein maakt zich geen zorgen. "We zitten op schema." Vlamingen hebben tot eind 2020 de tijd om hun ontdoken belastingen te regulariseren, al stijgt het tarief elk jaar licht.

HLN