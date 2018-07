First ladies bezoeken Afrikamuseum 10 juli 2018

Melania Trump, Brigitte Macron, Emine Erdogan, de vriend van Luxemburgs premier Bettel ... Behalve 29 regeringsleiders en staatshoofden zakken er ook heel wat 'first ladies' en 'first gentlemen' af naar Brussel voor de NAVO-top. Voor deze dames en heren richt de NAVO een apart programma in onder leiding van de vrouw van NAVO-baas Stoltenberg en de vriendin van premier Michel. Zo brengen ze morgen een bezoek aan La Chapelle Reine Elisabeth in Waterloo, een opleidingscentrum voor jonge muziekvirtuozen. Donderdag trekt het gezelschap dan richting Tervuren voor een rondleiding in het vernieuwde Afrikamuseum. Of Melania Trump bij die bezoeken aanwezig zal zijn, is nog niet helemaal zeker. Mogelijk wordt voor haar alleen een apart programma voorzien. (DDW)

