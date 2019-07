Exclusief voor abonnees Firma voor 30.000 euro bestolen op Vestiville 05 juli 2019

Het geflopte hiphopfestival Vestiville in Lommel draait voor een Kempense verhuurfirma uit op een financiële kater. In de chaos die volgde op de afgelasting van het evenement werd voor 30.000 euro aan licht- en geluidsmateriaal van Plus Events gestolen. "Ik vermoed zelfs dat andere leveranciers spullen gepikt hebben", zegt zaakvoerder Glenn Van Hoegaerden. "Er zijn enkele echt grote stukken verdwenen die je enkel met een bestelwagen kan vervoeren." Het bedrijf - dat niet verzekerd is tegen diefstal - heeft bij de politie een klacht ingediend tegen onbekenden. Bijkomend probleem: er blijken amper bewakingsbeelden te bestaan. De firma die daarvoor zou instaan, is voortijdig gestopt met filmen omdat de organisatoren hun financiële verplichtingen niet nakwamen.

