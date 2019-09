Exclusief voor abonnees Fipronilcrisis: parket wil 10 verdachten voor de rechter brengen 03 september 2019

Het gerechtelijk onderzoek naar de fipronilcrisis van 2017 is afgerond. De crisis barstte los in de zomer van 2017, toen bleek dat kippeneieren in liefst 45 landen - waaronder België en Nederland - besmet waren met fipronil, een voor de mens schadelijk chemisch bestrijdingsmiddel tegen insecten. In ons land werden 77 miljoen eieren vernietigd, net als bijna 2 miljoen kippen. De speurders ontdekten dat een zaakvoerder uit het Antwerpse Ravels illegale Roemeense diergeneesmiddelen invoerde die fipronil bevatten. Hij vermengde ze met eucalyptus en menthol, om de aanwezigheid van de schadelijke stof te verbergen. Het parket wil nu tien verdachten voor de rechter brengen. Onder hen ook mensen die etiketten en informatiefiches vervalsten. Ze worden beschuldigd van onder meer inbreuken op de drugswetgeving en valsheid in geschrifte. Op 19 september verschijnt de zaak voor de raadkamer in Antwerpen. Die zal beslissen welke verdachten zich daadwerkelijk voor de rechtbank zullen moeten verantwoorden.

