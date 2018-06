Fipronil in Nederlandse eieren: ook FAVV versterkt toezicht 13 juni 2018

Zowat 73.000 eieren die besmet zijn met het insecticide fipronil, zijn in Duitsland teruggeroepen. De geïmporteerde eieren uit Nederland moeten uit de rekken van de Duitse supermarkten gehaald worden. De terugroepactie komt een jaar na het grootschalig voedselveiligheidsschandaal dat de sector in Nederland, België en Duitsland trof. In België zal het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) het toezicht op de eierketen de komende weken versterken, vooral voor eieren uit Nederland.