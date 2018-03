Fiorentina noemt trainingscentrum naar Astori 20 maart 2018

00u00 0

Bij Fiorentina zindert het plotse overlijden van kapitein Davide Astori nog na. De club wil hem nu eren door het trainingscomplex naar hem te noemen. Astori werd twee weken geleden dood aangetroffen in zijn hotelkamer in de aanloop naar een wedstrijd tegen Udinese. Het Sportcomplex Campini luistert voortaan naar de naam Davide Astori Sportcomplex. "Het was zijn thuis", legde technisch directeur Mario Cognigni uit. "Hij trainde er constant. We willen Davide elke dag herdenken en dit was voor onze de enige juiste en noodzakelijke manier om dat te doen." (SJH)