Exclusief voor abonnees Fiorentina licht optie Mirallas niet 28 maart 2019

00u00 0

Fiorentina is niet van plan om de optie in de huurovereenkomst met Kevin Mirallas te lichten. Everton plakte een som van zeven miljoen euro op het hoofd van de 31-jarige ex-Rode Duivel, maar de Italianen zijn niet van plan dat bedrag neer te tellen. Mirallas speelde dit seizoen 18 wedstrijden in de Serie A en kon daarin maar twee keer scoren. (KDZ/PJC/KTH)